Dailes teātrī top izrāde ROTKHO

Izrādei nav žanra - dramaturģija, režija, scenogrāfija un aktierspēle sintēzē ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, kādus izmanto TV un kino, veidos Latvijā unikālu mākslas notikumu.

Marks Rotko 1949. gadā FOTO: Wikipedia.org

Lukašs Tvarkovskis: "Rotko - mākslinieka persona un viņa mākslas darbi - ir prizma, caur kuru atklāt 21.gadsimta nemateriālo kapitālismu - lietu vērtība atklājas paša kapitālisma definīcijās, tās nošķir patieso no feikā, autentisko no viltojuma un oriģinālo no atdarinājuma. Tagad būt biznesa veiksminiekam ir visaizraujošākā no mākslām, tā Endijs Vorhols reiz teicis. Rotko māksla un viņa biogrāfija ir sākuma punkts - to projekcija teātra telpā ļauj saredzēt un apšaubīt pieņēmumus: persona var kļūt par preci, māksla saplūst ar tirgu, garīgums tiek sludināts pēc kapitālisma likumiem un vienlaikus viss arī otrādi. Mūsu radošos eksperimentus vadījām ar kopēšanas (Pjung-Čul Hans) un atkārtošanas tehniku (Rotko), kuras stiprina un vienlaikus apšauba kapitālisma struktūras - īpaši mākslā."

Viens no pasaulē dārgākajiem mākslas darbiem - Marka Rotko glezna "No. 6. (Violets, zaļš un sarkans)" - pārdots par 140 miljoniem eiro. Vienmēr, kad pasauli pāršalc ziņa par jauniem mākslas darbu cenu rekordiem, rodas arī jautājums - kas tad ir tas, kas nosaka šī darba vērtību mākslas tirgū? Mūsdienās šis jautājums kļūst arvien grūtāk atbildams, jo robežas starp mākslas darbiem, to kopijām, mākslinieka reputāciju un mākslas tirgus tehnoloģisko attīstību arvien saplūst. Lukašs Tvarkovskis, veido izrādi, kura tostarp cenšas izpētīt - ko īsti nozīmē arī jaunā tendence - mākslas darbus veidot digitālā vidē un nodrošināt ar blokķēžu tehnoloģiju. Kāda nozīme ir mākslinieka darba autentiskumam un, visvarīgākais jautājums, - vai teātra mākslas nepastarpinātā pieredze ir kaut kas, kas ir pasargāts no šādiem tirgus principiem. Viltojums un oriģināls ir izrādes stāsta centrālā tēma, kā arī to paradoksālās metastāzes virtuālajā vidē.

Izrādes nosaukums ROTKHO apzināti veidots, lai samulsinātu skatītāju, tas pareizi angliski rakstītos Rothko. No vienas puses, ROTKHO ir slavenā mākslinieka uzvārda kropļojums līdzīgi tam, kā slaveni zīmoli tiek aizstāti ar viltojumiem, piemēram, Adibas vai Dolce Banana. No otras, izrādes nosaukums ilustrē Grēma Rovlinsona izvirzīto hipotēzi, ka neatkarīgi no burtu kārtības, kamēr vien vārda pirmais un pēdējais burts paliek savā vietā, mēs spējam saprast rakstīto tekstu. Tostarp izrāde runā par to, ko īsti nozīmē jaunā tendence mākslas darbus veidot digitālā vidē, un kāda nozīme ir mākslinieka darba autentiskumam.

Mākslinieka un scenogrāfa Fabjēna Ledē radītā skatuves telpa ir nebijuša mēroga tehnoloģisks izaicinājums Latvijas teātrī. Izrādes scenogrāfijā tiek eksperimentēts ar video un gaismu, atklājot mijiedarbību starp fiziskās mākslas mistēriju un virtuālo mākslu, mākslas dublikātu kopiju.