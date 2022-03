Elektroenerģijas vidējā cena februārī Latvijā sarukusi par 27,3%

Februārī salīdzinājumā ar janvāri par 13% samazinās elektroenerģijas imports uz Baltiju no Eiropas Savienības valstīm, vienlaikus tas bija par 37% lielāks nekā pirms gada. Vienlaikus apskatā piebilsts, ka februārī ir 28 dienas, kamēr janvārī - 31 diena.

Februārī par 45% pieaudzis elektroenerģijas imports no Krievijas, bet, salīdzinot ar 2021.gadu, tas ir samazinājies par 33%. Importa pieaugumu no Krievijas izraisīja nedaudz lielākas importam atvēlētās pārvades jaudas februārī, kas tika izmantotas, ņemot vērā, ka Krievijā ražotās elektroenerģijas izmaksas ir būtiski zemākas, jo šī valsts nav pievienojusies CO2 kvotu sistēmai, līdz ar to par CO2 kvotu iegādi nemaksā.