"Liels un mazs" izdotā grāmata saņem Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvu

BRAW ir viena no starptautiski visplašāk zināmajām balvām bērnu grāmatniecības jomā, to 1966. gadā iedibināja Boloņas bērnu grāmatu tirgus, lai katru gadu, apbalvojot grāmatas 5 pamatkategorijās – daiļliteratūra, izziņas grāmatas, komiksi, "Opera Prima" par debiju un "New Horizons" par īpaši novatorisku grāmatu – izceltu izdevēju un autoru radošo sniegumu grāmatu dizaina, ilustrāciju un poligrāfiskā veidola ziņā, kā arī spējā uzrunāt jaunos lasītājus. Katru gadu balvai ir arī viena vai vairākas īpašās kategorijas, šogad tā ir dzeja. 2022. gadā BRAW balvai tika iesniegtas 2215 grāmatas no 62 pasaules valstīm.