Arī islāma valstis kopš 6. gadsimta ir devušas ieguldījumu mūsdienu smaržu ražošanas procesos, jo tām kā tirgotājām bija pieejamas sastāvdaļas no visas pasaules. Mēs varam patiekties arābiem un persiešiem par tādām smaržvielām kā muskuss, roze, jasmīns, dzintars, dažādas garšvielas, garšaugi, citrusaugļi un koka smaržas. Eiropā smaržu jēdziens ienāca tikai 14. gadsimtā, pateicoties tirgotājiem no Arābijas, savukārt ungāri pirmie sāka izmantot smaržas spirta šķīdumā un aizsāka pirmo moderno smaržu ražošanas procesu, ko mēs izmantojam vēl šodien.

Neatkarīgi no tā, kādas smaržas jūs lietojat, izpratne par to, kā tiek ražotas smaržas, var palīdzēt jums atzinīgi novērtēt šo mazo smaržu pudelīti un tās patīkamo aromātu. Ražošanas process sākas ar eļļu ekstrakciju. Tās tiek iegūtas tikai no dabīgiem materiāliem, piemēram, augļiem un ziediem, izmantojot tādus procesus kā tvaika destilācija, ekstrakcija ar šķīdinātāju, macerācija un ekspresija. Pēc eļļu iegūšanas tās sajauc saskaņā ar īpašu formulu, ko izstrādājis parfimērijas veikals vai uzņēmums. Kad smarža ir gatava, to sajauc ar spirtu un ūdeni īpašā proporcijā. Ar smaržām ir līdzīgi kā ar vīnu – dārgākie eksemplāri pēc galīgās sajaukšanas tiek atstāti nogatavināties mēnešiem un dažkārt pat gadiem ilgi, līdz smaržas tiek pildītas īpašās pudelītēs un pārdotas.