Kā smaržo skudras?

Lielākā daļa cilvēku taču ir kaut reizi mūžā sastapušies ar skudrām. Kā nākas, ka tik maz no viņiem zina, kā tās ož?

Eksistē vairāk nekā 13 tūkstoši skudru sugu. Viens no veidiem, kā sagrupēt skudras, ir sadalīt tās melnajās un sarkanajās skudrās. Tomēr pastāv praktiskāks un radošāks veids, kā to izdarīt, proti, sagrupēt skudras pēc to smaržas, izdevumam “Live Science” stāstīja ekoloģijas, evolūcijas un bioloģijas eksperts Klints Peniks.