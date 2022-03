Vienmēr apņēmības pilns atklājumiem, doktors Zahi Havass ar komandu nepagurstoši mēģina atklāt jaunus brīnumus, un šoreiz viņi uzdūrušies patiesiem dārgumiem – pavisam neskartai apbedījumu vietai karaļa Teti piramīdas pakājē. Tā pildīta ar bagātībām, kas ikvienam Ēģiptes zinātniekam liek sirdij pukstēt straujāk. Dokumentālais stāsts divās daļās “Ēģiptes kapenes: svarīgā misija” kanālā Viasat History sāksies 7. martā, pulksten 21, un tajā ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību gūsim ekskluzīvu ieskatu trīs mēnešus ilgajos darbos pie sarkofāgiem, no kuriem vienā – par pārsteigumu ekspertiem – atdusas nevis viena, bet divu cilvēku mirstīgās atliekas.

Doktors Zahi Havass un viņa ēģiptologu komanda Sakāras izpētes misijā devās 2020. gada novembrī, un viņu mērķis bija iepazīties ar ciematu aptuveni 30 kilometru attālumā no Kairas. Šeit atrodas senās Ēģiptes kādreizējās galvaspilsētas Memfisas vecākā un lielākā kapsēta, kas gadsimtiem ilgi tikusi izmantota apbedījumiem. Teju 7 kilometrus garās nekropoles unikālā iezīme ir tā, ka šeit tika apglabāta ne tikai elite, bet arī mazāk svarīgi cilvēki, tāpēc tajā atrodamas visu sociālo slāņu mirstīgās atliekas.

Ikkatrs vēlējās apbedījumu vietu netālu no Teti – tā Sakarā tika uzskatīta par greznību, tādēļ pat bagātie bija spiesti dalīties koplietošanas apbedījumu vietās, sarkofāgus ievietojot mazākās apbedījumu šahtās. Cilvēkus neinteresēja nez manta, nedz īpašums – vien pēcnāves dzīve, kur viņi varēja kļūt par dieviem – turklāt, ne vien par jebkuru dievu, bet gan par Ozīrisu jeb atdzimšanas dievu. Lai to panāktu, zārki tika rotāti ar dieviem līdzīgu seju grebumiem, kas, piestiprinātas pie vāka, liecināja, ka iekšā atdusas dievs.

Pēc sarkofāga vāka vien nav iespējams pateikt, ko satur zārks. Pētniekiem par pārsteigumu, uz viena no aptuveni 3500 gadus senajiem sarkofāgiem bija rakstīts, ka tur apglabāta sieviete vārdā Mot Miti. Tajā atklājās nevis viens, bet divi skeleti: 40 gadus veca sieviete un 18 gadus vecs vīrietis. Pēc ātras kaulu pārbaudes pētnieki konstatēja, ka abi mirušie ir radniecīgi – iespējams, zārkā atrada māti un viņas dēlu. Turpmākā izmeklēšana atklāja, ka viņi abi bija miruši no Vidusjūras drudža – iedzimtas slimības, kas tajā laikā bija ārkārtīgi izplatīta.

Ņemot vērā to, ka šajā laikmetā cilvēks būtu atdevis visu, lai sasniegtu pēcnāves dzīvi, un ka pats mumifikācijas process aizņēma vismaz 70 dienas, varētu domāt, ka šo rūpīgi veidoto mūmiju izņemšana no atdusas vietām tiktu uzskatīta par zaimošanu. Tomēr tas ir tālu no patiesības, jo kapenes un sarkofāgi agrākos laikos bieži tika pārstrādāti – izrakti, iztukšoti un piepildīti ar jauniem “iemītniekiem”. Apbedījumu lauki tika izmantoti atkārtoti, jo nebija pietiekami daudz naudas jaunu apbedījumu ierīkošanai, kā arī bija ierasts, ka jaunais iemītnieks ar iepriekšējo mirušo bija saistīts ar asinīm vai amatiem.