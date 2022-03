Krievijas spēki turpina Mariupoles apšaudi, evakuācija atlikta

Sakarā ar to, ka Krievijas puse neievēro "klusuma režīmu" un turpina gan pašas Mariupoles, gan tās apkārtnes apšaudīšanu, drošības nolūkos iedzīvotāju evakuācija tiek pārcelta.

Iepriekš Doņeckas apgabala militārās administrācijas priekšnieks Pavlo Kirilenko paziņoja, ka iedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles kavē kaujas evakuācijas ceļā Zaporižjas apgabalā.

Humānais koridors iedzīvotāju evakuācijai iet no 450 000 iedzīvotāju lielās Mariupoles līdz Zaporižjai, kas atrodas 226 kilometru attālumā.

Evakuācija notiks līdz plkst.16, novirzīties no maršruta kategoriski aizliegts. Evakuācija notiks vairākos posmos vairāku dienu garumā.

Kā pavēstīja Ukrainas pagaidu okupēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Vereščuka, sagaidāms, ka no Mariupoles tiks evakuēti 200 000 cilvēku.

Vēl 15 000 cilvēku tiks izviesti no 20 000 iedzīvotāju lielās Volnovahas.

Ukraina un Krievija vienojās par "klusuma režīmu" Doņeckas apgabalā no sestdienas plkst.9, bet no plkst.11 bija paredzēts sākt iedzīvotāju evakuāciju no Mariupoles.