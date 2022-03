Ziņas par Krievijas iebrukumu Ukrainā lielai daļai cilvēku aizēno skatu uz nākotni. Reportāžas no kaujas lauka, diplomātiska spriedelēšana, sērojošo un bēgošo cilvēku emocijas - tas viss ir briesmīgi un satraucoši. Tāpēc atkāpsimies uz brīdi no tā. Padomāsim, kā karš Ukrainā varētu eskalēt. Kādi ir daži no iespējamajiem scenārijiem, ko izskata politiķi un eksperti visā pasaulē? Neviena spēkos nav paredzēt nākotni, taču Lielbritānijas raidsabiedrība BBC ir apkopojusi dažus no iespējamajiem šī postošā kara iznākumiem. Jāatzīst, ka lielākā daļa šo scenāriju ir drūmi.