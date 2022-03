Augstākā tiesa nespēj atrast kvalificētus juristus, norāda Strupišs

"Lai arī akadēmiķiem un profesoriem, kas izveidoja eksāmena jautājumus attiecīgajās nozarēs šķiet, ka eksāmena jautājumi nav sarežģīti, to rezultāti pierāda, ka eksāmens ir sarežģīts, gan pēc apjomā, gan pēc to īstenošanas formas," uzsver Cvetkova, papildinot, ka divu nedēļu garumā, ik pēc trim dienām, bija jākārto eksāmena daļa attiecīgajā tiesību nozarē, atbildot uz diviem teorētiskiem jautājumiem un izrisinot kāzusu.

"Ja pirmajā eksāmenā, kas notika pērnā gada vasarā, tika pausts viedoklis, ka 30% no nokārtojušiem eksāmenu bija tikai no LU, un tas pierāda, ka tieši LU nodrošina studējošiem augstu izglītības līmeni, tad otrā eksāmena rezultāti, kas notika šogad, šo pierādījumu apgāž, jo tikai 30% no LU studentiem, atkārtoti kārtojot eksāmenu, to veica sekmīgi," norāda Cvetkova.

Eksāmenu Latvijas augstskolās kārtoja 77 tiesību zinātnes studenti. Ziemas sesijā eksāmenu kārtoja studenti no piecām Latvijas augstskolām - trīs studenti no Biznesa augstskolas "Turība", viens students no Baltijas Starptautiskās akadēmijas, 50 studenti no LU, 19 studenti no Rīgas Stradiņa universitātes un četri no Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas.