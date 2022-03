Iebrukums Ukrainā ir Putina režīma beigu sākums, uzskata Levits

Valsts prezidents uzskata, ka pašlaik ir jārēķinās ar to Krieviju, kāda tā realitātē ir. Atšķirībā no dažas labas Rietumu sabiedrības, Latvijai nekad nav bijušas ilūzijas par Krievijas būtību, un ir labi, ka tagad daudzām Rietumu valstīm ir atvērušās acis uz to, kāds patiesībā ir Krievijas režīms.