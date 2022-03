Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi , ka tuvākajā laikā plāno uzbrukumus Ukrainas aizsardzības nozares uzņēmumiem. "Lielākā daļa no tiem atrodas mūsu pilsētās, un apkārt ir civiliedzīvotāji. Tā ir slepkavība, vienkārši slepkavība. Un es nemanīju, ka kāds no pasaules līderiem uz to šodien reaģētu," uzrunā svētdienas vakarā pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī atkārtoti aicināja NATO slēgt gaisa telpu virs Ukrainas.

Ukrainas parlaments pat precizēja, ka 28 "MiG-29" būs no Polijas, 12 no Slovākijas un 16 no Bulgārijas, kā arī 14 lidmašīnas "Su-25" no Bulgārijas. Taču vēlāk šīs ES valstis oficiāli paziņoja, ka nedomā Ukrainai nodot kaujas lidmašīnas.