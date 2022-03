Vairāki Krievijas aģentūras "RIA Novosti" publicētie Krievijas piedāvātie evakuācijas maršruti ved uz Krievijas un Baltkrievijas teritoriju. Humānais koridors no Kijevas ved uz Baltkrieviju, kas šajā karā ir Krievijas sabiedrotā, savukārt koridors no Harkivas ved uz Krieviju. Koridori no Mariupoles un Sumiem ved gan uz citām Ukrainas pilsētām, gan arī uz Krieviju.

Ukrainas parlaments pat precizēja, ka 28 "MiG-29" būs no Polijas, 12 no Slovākijas un 16 no Bulgārijas, kā arī 14 lidmašīnas "Su-25" no Bulgārijas. Taču vēlāk šīs ES valstis oficiāli paziņoja, ka nedomā Ukrainai nodot kaujas lidmašīnas.