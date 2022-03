Vācijas ministri pauž brīdinājumu par lēmumu aizliegt Krievijas naftas un gāzes importu

Taču Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka uzsvērusi, ka šāda rīcība būtu bezjēdzīga, jo to nav iespējams īstenot ilgtermiņā.

Vācija aptuveni 55% no tai nepieciešamās gāzes un 42% no naftas un oglēm eksportē no Krievijas.