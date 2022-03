Foto ⟩ "Iļģuciema māsas" - ieskats ieslodzīto sieviešu likteņos

Latvijā no visiem cietumos ieslodzītajiem astoņi procenti ir sievietes; viņas savu ieslodzījuma laiku pavada Iļģuciema cietumā. Daļa no visiem sieviešu izdarītajiem noziegumiem ir saistīti ar ģimenē piedzīvotu vardarbību. Latvijā ir viens no Eiropā augstākajiem procentuālajiem rādītājiem vardarbībā pret sievieti, bet likumi un normas, kas palīdzētu to risināt, tiek novilcināti vai izpildīti nepietiekami. Lai gan Eiropas Padomes konvenciju par to, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret sievietēm un ģimenē (Stambulas konvenciju), Latvija parakstīja jau 2016. gadā, tā aizvien nav ratificēta. Politiķi – "konservatīvo vērtību" atbalstītāji uzskata, ka Stambulas konvencija nav vajadzīga.