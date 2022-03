Ārpolitikas pētnieks: Krievijas iedzīvotāji neko nevarēs mainīt, kamēr valsts elite būs vienota

To, ka elite ir vienota, ietekmē arī tas, ka nedz Putinam, nedz Krievijas bruņoto spēku ģenerāļiem nav atkāpšanās ceļa, jo alternatīva ir, ka viņi vai nu tiktu sodīti līdzīgi kā nacistiskās Vācijas pārstāvji pēc Otrā pasaules kara vai arī viņus nogalinātu pašu valsts iedzīvotāji.

Līdz ar to šādu vardarbīgu autoritāro līderu kā Putins loģika ir ciniska un ļoti nežēlīga - ar jebkuriem līdzekļiem noturēties pie varas, lai nenonāktu cietumā vai netiktu nogalināti, akcentēja Hiršs.

Atbildot uz jautājumu, vai iespējams paredzēt, cik lieli būs Krievijas iedzīvotāju protesti tuvākajās nedēļās, ārpolitikas pētnieks skaidroja, ka to ir grūti prognozēt, jo režīma dienesti strādā, lai nenotiktu plaši protesti. Piemēram, uz ielām tiek pārbaudīts iedzīvotāju telefonu saturs, un, kā jau tas pieredzēts protestu apspiešanā Baltkrievijā, var tikt veikti arī citi soļi, piemēram, bloķēta transporta kustība.

Par to liecina arī tas, ka nozīmīgākie opozīcijas pārstāvji ir vai nu nogalināti vai bijuši spiesti aizbraukt no Krievijas, vai ir ieslodzīti cietumā. Līdzīgi ir ar medijiem, no kuriem pamatā visi ir Kremļa kontrolē, atzīmēja Hiršs. Informācija par protestiem vēl daļēji var izplatīties internetā, tomēr Krievijā tiek ierobežota pieeja rietumu sociālajiem tīkliem, šādā un citos veidos apgrūtinot iedzīvotāju iespējas pašorganizēties, skaidroja eksperts.