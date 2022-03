Kriptovalūtas un sankcijas jeb Krievijas iespējas izvairīties no soda

Kritptovalūtu biržas ir ignorējušas aicinājumus bloķēt lietotājus no Krievijas, un arī juridiski tām nav nepieciešams pakļauties sankcijām. Tieši šeit arī ir redzams kriptovalūtu pretnostatījums tradicionālajai finanšu sistēmai, no kuras ir izslēgtas lielākās Krievijas bankas, kā arī ar sankcijām ir mēģināts ierobežot valsts iespējas izmantot ārvalstu valūtu rezerves, lai stiprinātu krītošo rubļa vērtību. Arī biznesa vidē – ļoti daudzi Rietumvalstu uzņēmumi ir paziņojuši par aiziešanu no Krievijas tirgus, to vidū – arī maksājumu pakalpojumu sniedzēji “Visa”, “Mastercard” un “Apple Pay”.