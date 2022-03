Foto ⟩ Jelgavā Baibas Sprances izstāde

Pēc ilga pārtraukuma Jelgavā redzamas mākslinieces Baibas Sprances pēdējo piecu gadu eļļas gleznas un lielformāta zīmējumi uz papīra, kas veltīti gaismas tēmai. Savus darbus autore veido, rezonējot ar apkārtējās vides kairinājumiem, taču viņas frekvence saistīta nevis ar problēmjautājumiem, kas cilvēces dzīvē vienmēr ir klātesoši, bet tieši otrādi – ar mūžīgajiem skaistuma, iekšējā spēka un harmonijas jēdzieniem. Kā galveno izteiksmes līdzekli Baiba Sprance izmanto krāsu un krāsu savstarpējās attiecības, ar to palīdzību būvējot darbu vēstījumu, pamatojoties uz domu, ka šāda abstrakta valoda ļoti izteiksmīgi spēj pārraidīt informāciju.

"Mani interesē gaisma. Mēģinu atrast veidu, kā attēlot gan gaismas izskatu, gan tās būtību. Gaisma ir viens no lielākajiem spēkiem, kas ietekmē pilnīgi visu. Velējos parādīt gaismu kā personību – "tīrā veidā", izceļot to no konteksta. Uzgleznot gaismas portretu. Gaisma ir kontekstuāla, un tāpat kā tā ietekmē pasauli, pasaule ietekmē gaismu," skaidro gleznotāja.