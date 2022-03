Analītiķi: Ražotājiem jārēķinās ar izmaksu kāpumu un problēmām ar izejvielu piegādēm

Viņa akcentē, ka Latvijas ekonomikai ir augsta enerģētiskā atkarība no Krievijas - 90% no Latvijas dabasgāzes importa nāk no šīs valsts. Tāpēc visu ekonomiku, tai skaitā apstrādes rūpniecību, ietekmēs ne tikai vēl augstākas energoresursu cenas, bet risku ražošanas nepārtrauktībai var radīt arī iespējamie enerģijas taupīšanas pasākumi, ja gāzes piegādes no Krievijas būtiski samazinātos un tās neizdotos aizstāt.