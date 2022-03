"Viena diena ilgst bezgalīgi - tā ir līdzvērtīga iepriekš nodzīvotam mēnesim," saka Jura Bubes - viens no daudziem tūkstošiem Ļvivas aizstāvju, kas gatavojas sagaidīt okupantus un "piz**t". Jura paliek neraugoties uz invaliditāti, iegūtu Donbasa karā pirms astoņiem gadiem.

39 gadus vecā Ļvivas iedzīvotāja Jura Bubes dzīve dažu dienu laikā ir apgriezusies otrādi. Viņa diena sākas sešos no rīta un beidzas vienos naktī. Hroniska neizgulēšanās ir sīkums, salīdzinot ar to, kas notiek un vēl gaidāms Ukrainā. Viņš atkal ir brīvprātīgo rindās. Tikai šoreiz pavisam savādāk nekā 2014. gadā, kad kā brīvprātīgais devās karot pret Krievijas atbalstīto militāro ofensīvu Donbasā. Pēc pārcietā smagā ievainojuma pirmajā Donbasa karā cīnīties Ukrainas armijā viņš nevar, bet tāpēc Jura ieguldījums nav mazāk vērtīgs. Kopš kara sākuma Jura sagaida, izmitina, apgādā ar nepieciešamo bēgļus, kas ierodas pagaidām vēl mierīgajā Ļvivā no kara smagāk skartajām Ukrainas pilsētām. Jura, tāpat kā tūkstoši Ļvovas iedzīvotāju, ir gatavs "sagaidīt" okupantus un "piz**t".