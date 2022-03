Teksta tiešraide ⟩ ASV aizliedz Krievijas naftas, gāzes un ogļu importu; okupanti nav pietuvojušies Kijevas pilsētas centram

epa09782197 People use a basement of a school as a shelter for the next night in Kiev, Ukraine, 24 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law. EPA/SERGEY DOLZHENKO FOTO: SERGEY DOLZHENKO