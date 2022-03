EP priekšsēdētājas vietniece: Putins apvienojis visus pret sevi

Mums, Eiropas Savienībai (ES), ir jāsaka pavisam skaidri - šī ir Krievijas veikta agresija, un nekādi citi apzīmējumi nav iespējami. Mums ir stingri jāiestājas pret to, un to mēs arī darām," sacīja Bārlija.

Kā uzskata vācu politiķe, Putins rēķinājās ar to, ka ES savā reakcijā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā nebūs vienota, jo tā parasti tāda nav, it īpaši ārpolitikas jautājumos. "Uzmanīgi vērojām Ungāriju, jo tās prezidents Viktors Orbāns ir pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Putinu. Domāju, ka Putins ar to rēķinājās. Šajos apstākļos viņš nebūt neizdarīja to, ko no viņa gaidīja. Viņš pasvārstījās, tomēr beigu beigās mēs bijām 27 vienotas valstis. Un spējām pieņemt tiešām nozīmīgus lēmumus pusdienas laikā! Tas ir kaut kas iepriekš nepieredzēts, it īpaši ārpolitikā," uzsvēra Bārlija.