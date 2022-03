Bordāns: Putina sacītais jāuztver ar "zināmu smīniņu"

Bordāns pastāstīja, ka Tieslietu ministrijā izveidota speciāla Ukrainas grupa, kas komunicē arī ar ASV Tieslietu departamentu. Viens no jautājumiem, ko plānots risināt, tāpat ir nepieciešams palīdzēt policijai ērtāk nofiksēt un novērst gadījumus par naida kurināšanu un papildus norādīt aizliegtās zīmes, kas tikšot izdarīts. Ministra ieskatā, policija profesionāli strādā, lai novērstu mēģinājumus izprovocēt agresiju.

Aicinu svinēt 17.martu, kas Latvijā ir atzīmējama Latvijas nacionālās pretošanās diena, kas ir brīva no dažādām interpretācijām. "17.marts ir visus latviešus apvienojošs datums, un šī diena ir jāsvin. Ukrainā notiek karš un cīņa pret to pašu okupantu, no kura mēs esam atbrīvojušies," teica politiķis.