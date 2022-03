Hāgas tribunāls jau gaida: Putina asiņainās propagandas pelnošākās TV sejas

Aiz katra ziņu sižeta, viedokļa un diskusijas, ko Krievijas iedzīvotājiem no televizoru ekrāniem piedāvā Kremlis, stāv konkrēti žurnālisti. Visi viņi saņem milzīgas algas, kļūstot par Ukrainas kara zvērību līdzdalībniekiem. Tā dēvētie Krievijas komercmediji nav neatkarīgi - tos subsidē Putina režīms no valsts budžeta. 2021. gadā, acīmredzot jau gatavojoties karam pret "nacistiem un narkomāniem" Ukrainā, finansējums palielināts par 40%. Nav brīnums, ka dažs labs no propagandistiem ir varējis atļauties luksusa villas un dārgas jahtas.