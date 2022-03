EP priekšsēdētājas vietniece: Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā politiku maina visa ES

Situācija, kurā ir pavisam skaidrs, kurš ir agresors, kam nav absolūti nekādas tiesības darīt to, ko tas dara, kurš melo un pārkāpj visas saistības…" sacīja Bārlija.

Viņa skaidroja, ka Vācija atsevišķus izņēmumus jau ir pieļāvusi, piemēram, piegādes kurdu pešmergām, kam uzbruka "Islāma valsts", vai tāda bruņojuma piegādes Izraēlai, kas nav uzskatāms par uzbrukuma ieročiem. Par to Vācijā vienmēr noritējušas sīvas diskusijas, jo nekad nevarat būt droši, kā rokās nonāks šie ieroči pēc konflikta beigām.

Bārlija sacīja, ka Vācijā cilvēkiem bieži nākas atgādināt par Budapeštas memorandu. "Ukrainai bija kodolieroči. Ja tā būtu šos ieročus paturējusi, Krievija, iespējams, nebūtu iebrukusi. Tomēr Ukraina no kodolieročiem atteicās, jo Krievija, ASV un Lielbritānija garantēja Ukrainai tās robežu drošību. Krievija parakstīja šādu dokumentu - ka tā nekad neuzbruks Ukrainai. Šādā situācijā, kad valsts nav devusi pilnīgi nekādu iemeslu, lai tai kāds uzbruktu, - līdzšinējai nostājai Vācijas ārpolitikā ir jāmainās," skaidroja politiķe.

"Mūsu vēstures dēļ vienmēr esam atturīgi vērtējuši lielus izdevumus bruņotajos spēkos, tāpat kā lielas un stipras armijas veidošanu. Tas gan nenozīmēja, ka mēs nepietiekami daudz tērējām, bet mēs netērējām labi, jo mūsu armija patlaban nav lieliskā stāvoklī. Protams, ka tā ir vēl viena lieta, ko Putins nepavisam nevēlējās panākt, - ka mēs atjaunojam savu armiju, padarot to spēcīgāku. Bet tam mums vajadzēs daudz naudas. Mums ir spēcīga ekonomika un mēs spēsim ieguldīt daudz naudas, taču viegli tas nebūs," sacīja Bārlija.

Jautāta par Vācijas atkarību no Krievijas gāzes piegādēm, Bārlija uzsvēra, ka arī šajā ziņā Putins ir pārrēķinājies: "Jā, Vācija patiešām ir vairāk atkarīga no Krievijas gāzes nekā citas valstis. Taču man atkal jāsaka - Putins arī šeit ir pārrēķinājies. Jo mēs jau esam pārejas procesā savā enerģētikas politikā. Patlaban notiekošais tikai piespiedīs mūs rīkoties ātrāk. Un novedīs pie tā, ka Krievija zaudēs daudz naudas, jo zaudēs tirgu un arī ietekmi, ko tā cenšas iegūt caur šo daļējo atkarību no viņu piegādēm."