Ļoti īsā laika posmā Z burts ir kļuvis par galveno simbolu to cilvēku vidū, kuri atbalsta Krievijas īstenoto karu un noziegumus Ukrainā. Sociālajos tīklos lielu uzmanību piesaistījusi fotogrāfija, kur Centrālkrievijas pilsētā Kazaņā aptuveni 60 bērnu no kāda aprūpes centra, kā arī šī centra darbinieki nofotografējās, sastājušies zigzagā.

Ko tas nozīmē?

Pagājušajā nedēļā vienā no Krievijas valstij piederošajiem televīzijas kanāliem tika skaidrots, ka Z ir ļoti izplatīts marķējums uz Krievijas militārā ekipējuma. Pareizticīgo kristiešu, Putina atbalstītāju mājaslapa “Carjgrad” lasītājiem skaidroja, ka “šis vienkāršais marķējums ļaus izvairīties no pārpratumiem, un to nevar sajaukt ne ar ko citu”.

ASV gaisa spēku pulkvežleitnants Taisons Vetzels sacīja, ka, no gaisa skatoties, šie marķējumi diez vai ļautu kaut ko identificēt. “Jāpiebilst, ka Z burts kā simbols ir kā savdabīgs līdzeklis, lai ļautu izvairīties no nejaušām savstarpējām apšaudēm starp Krievijas spēku vienībām, it īpaši – no Krievijas kaujas helikopteriem vai artilērijas.”