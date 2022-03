Gundars Skudriņš: “Atjaunīgās enerģijas ieguvē tehnoloģijas ir svarīgākas par avotu”

Latviju dēvē par salīdzinoši “zaļu” valsti, bet Gundars norāda, ka tas ir koks ar diviem galiem. “No vienas puses – Latvijas vērtība ir augsnes. Vidzemē tās vēl nav noplicinātas tādā līmenī kā citur Eiropā. Tātad varam to uzskatīt par savu konkurētspējas priekšrocību un domāt veidus, kā šajā augsnē audzēt augstas pievienotās vērtības kultūraugus. Piemēram, viens no Vides risinājumu institūta pētniecības virzieniem ir savvaļas ārstniecības un aromātisko augu kultivēšana uz lauka. Savukārt, no otras puses – mēs dzīvojam pie vienas no pasaulē piesārņotākajām jūrām. Mūsu izpratne par bioloģisko daudzveidību un tās nozīmi ir kritiski zema, arī dabas aizstāvju uzskati un metodes brīžiem šķiet pagalam iesūnojušas,” norāda G. Skudriņš.