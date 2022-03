EK izstrādājusi plānu ES atkarības mazināšanai no Krievijas gāzes

Krievijas iebrukums Ukrainā kļuvis par modinātāja zvanu Eiropai. ES pērn importēja no Krievijas 155 miljardus kubikmetru gāzes, tostarp sašķidrināto gāzi (LNG). Tas atbilst gandrīz 40% no ES ikgadējā gāzes patēriņa.

Šie plāni ir ambiciozi, bet iecere aizstāt desmit miljardus kubikmetru Krievijas gāzes, kas tiek saņemta pa gāzesvadiem, ar energoresursu importa palielināšanu no tādām vietām kā Alžīrija, šķiet realizējama. Tāpat kā priekšlikums nodrošināt, ka ES piepilda 90% no savām gāzes krātuvēm līdz ziemai. Šīs krātuves ziemā piegādā līdz pat 30% ES nepieciešamās gāzes, bet dažas no tām kontrolē Krievijas gāzes gigants "Gazprom".