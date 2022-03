Video ⟩ Medicīnas muzejs iepretī Krievijas vēstniecībai izkāris iespaidīgu plakātu

Plakātā attēlotais ir mākslinieka Kriša Salmaņa veidotais žurnāla "Ir" 3.marta vāka noformējums. Uz žurnāla to papildināja uzraksts "Ko sēj, to pļausi".

Darbnīcu 9.martā no plkst.16 līdz 19 vadīs Krista Burāne un Ieva Kauliņa, 10.martā no plkst.16 līdz 19 - Gundega Evelone, 11.martā no plkst.16 līdz 19 - Maija Kurševa, 12.martā no plkst.12 līdz 15 - Sabīne Vekmane, un 13.martā no plkst.12 līdz 15 - Krista un Reinis Dzudzilo.