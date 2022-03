Notiks koncerts "Roks pret okupāciju"

"Ir grūti aptvert to, kas pašlaik notiek vien dažu simtu kilometru attālumā no Latvijas. Tas, kā katrs individuāli varam paust atbalstu, ir ne vien ziedojot, ja ir iespēja, bet arī skaļi stāstot par notiekošo Ukrainā - iestāties par cilvēktiesībām un pret šādu nepiedodamu agresiju," saka viens no pasākuma rīkotājiem – "Fonokluba" programmas direktors Marts Sildniks.