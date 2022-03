Premjers: pārējai pasaulei karš izmaksās naudā, katram jādomā par saviem paradumiem

Politiķis atzina, ka Latvija ir diezgan atkarīga no Krievijas energoimporta, taču tiek darīts viss, lai to samazinātu pēc iespējas ātrāk. Par enerģētikas jautājumiem šonedēļ sanāksmē spriedīs arī Eiropas valstu līderi.

"Jāturpina pāreja prom no Krievijas, to pabeidzot līdz galam, jo ir skaidrs, ka ar tādu režīmu, kāds ir Krievijā, nav nekādas cerības uz ekonomisko sadarbību. Aizmirstam to, pārorientējamies," teica premjerministrs.