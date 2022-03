"Sirds katedrāle" un "Apvārsnis kamolā": "Skani" izdod Krista Auznieka dubultalbumu

Ģitārkoncerts izskanējis Latgales vēstniecībā "Gors" 2021. gada decembrī, un to atskaņoja Džidži (JIJI, solo ģitāra) un "Sinfonietta Riga" kamerorķestris ar Normundu Šnē pie diriģenta pults. Ieraksta producenti un skaņu inženieri – Gustavs Ērenpreiss (CD1), Normunds Šnē (CD2).

Komponists Krists Auznieks ieguvis Lielo mūzikas balvu, Starptautiskā komponistu ierakstu konkursa Rostrum balvu jaunāko komponistu kategorijā, Aspenas festivāla Džeikoba Drakmena balvu, kā arī Norfolkas, Aspenas, Beningtona, Amerikāņu Fontenblo akadēmijas, Ermitāžas Mākslineku Retrīta, NEXT festivāla, un Amerikāņu Komponistu orķestra apbalvojumus. Viņš saņēmis pasūtījumus no Atlantas simfoniskā orķestra, Aspenas Filharmonijas, Kremerata Baltica, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, Present Music, kamerorķestriem Contemporaenous un Kaleidoscope, Cappella Amsterdam, Latvijas Radio kora, Sinfonietta Rīga, pianistiem Deivida Funga un Melvina Čena. Auznieka darbi atskaņoti Ņujorkas Kārnegija zālē, Linkolna Centrā, National Sawdust, 92Y, The Kitchen, Vašingtonas Kenedija centrā, Losandželosas Volta Disneja koncertzālē, Karaliskajā Dāņu teātrī, Pekinas Nacionālās mākslas centrā, Amsterdamas Muziekgebouw, Ņujorkas MATA, Honkongas Pasaules Kultūru namā, Amsterdamas Gaudeamus, Stokholmas Baltijas jūras un citos festivālos. Krists Auznieks ieguvis bakalaura grādu Hāgas Karaliskajā konservatorijā un maģistra grādu Jeila universitātē, kur arī aizstāvējis doktora disertāciju. Šobrīd Auznieks ir mācībspēks Jeila universitātē, Montklēras pavalsts universitātē un Ņujorkas filharmonijas jauno komponistu programmā. Viņš bieži sadarbojas ar savu vīru, amerikāņu pianistu Robertu Fleicu, kā arī ir kaislīgs literatūras, filosofijas un itāļu virtuves cienītājs.