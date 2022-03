Māksliniece rada maskēšanās tīklus "Elīza" Ukrainas karavīriem

Datina maskēšanās tīkli ir viena no lietām, kas šobrīd ir akūti nepieciešami Ukrainas karavīriem, ne tikai, lai liktu uz uzkabēm, maskētu mašīnas, bruņutehniku, bet arī, lai aizsegtu humāno preču kravas. Akcijas idejas autore tērpu māksliniece Ieva Ādamsone stāsta, ka šobrīd Ukrainā jau ir nonākusi pirmā krava, maskēšanās tīkli vairāk nekā 70 metru garumā. Viņa gan uzsver, ka projekta tapšanas sākumā nebija cerējusi sagaidīt tik lielu atsaucību, taču šobrīd ir jūtams milzu atbalsts ne tikai no brīvprātīgā darba veicējiem, bet arī audumu veikaliem, zvejniekiem, tekstilizstrādājumu uzņēmumiem no visas Latvijas, kuri mērķa vārdā ir gatavi ziedot materiālus.