IZM apsver iespēju pārskatīt kritērijus par skolēnu skaitu skolās, atklāj Mūrniece

Viņi piedāvā saglabāt esošajā apjomā un ēkās piecas vispārējās izglītības iestādes, proti, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu, Alūksnes novada vidusskolu, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu, Strautiņu pamatskolu un Ziemera pamatskolu. Savukārt Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, sākot ar 2022./2023.mācību gadu, varētu uzņemt skolēnus no 4.klases.

Bejas pamatskolu viņi iesaka reorganizēt par sākumskolas filiāli un no 2023./2024.mācību gada skolā īstenot izglītības programmas tikai pirmsskolas bērniem un 1.-6.klašu skolēniem esošajās skolas telpās. Malienas pamatskolu deputāti iesaka reorganizēt no 2023./2024.mācību gada. Savukārt Pededzes pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi "Cālis", kas atrodas privātās un ugunsdrošības prasībām neatbilstošās telpās, viņi iesaka slēgt jau no šā gada 30.augusta.