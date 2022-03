Eksperts skaidro, kāpēc sarunās starp Ukrainu un Krieviju netiek panākts progress

Viņš skaidroja, ka "speciālā militārā operācija" Ukrainā, kā to dēvē Krievijas valdība, nav sekmīga, tomēr Krievija neatkāpjas ne soli no saviem sākotnējiem uzstādījumiem. Krievija pieprasa atzīt Luhansku un Doņecku. Tāpat tā pieprasa atzīt Krimu kā daļu no Krievijas un ievērot neitralitātes politiku Ukrainā, kas nozīmē juridiski saistošu vienošanos, kas attur Ukrainas kļūšanu par NATO dalībvalsti nākotnē.