Festivāla "Artdocfest/Riga" "Grand Prix" iegūst filma "Sala"

"Artdocfest/Riga" skatītājiem divās konkursa programmās un ārpuskonkursa programmā bija iespēja noskatīties 28 filmas no 14 valstīm. Konkursa programmās ietvertās filmas vērtēja divu starptautisku žūriju pārstāvji, kopumā piešķirot deviņas dažādas balvas.

Balvu par labāko režiju saņēma filmas "Izdzīvot" autori - režisori Lara Milena Broze un Kilians Armando Fridrihs no Vācijas, kuriem žūrijas vērtējumā bija izdevies apvienot vizuāli izcilu stāstījumu ar emocijām un līdzpārdzīvojumu pret filmas varoņiem.

Žūrija piešķīra arī atzinības balvu dokumentālajai filmai "Bēgšana", režisors Jons Pohers Rasmussens, Dānija, nodēvējot to par izcilas stāstniecības un lieliska montāžas darba paraugu.

Galvenās balvas - "Grand Prix" - ieguvēja filma "Sala" vēsta par vienkāršu cilvēku dzīvi valsts novārtā pamestā nostūrī Krievijas ziemeļos. Filmas režisore, pateicoties par saņemto balvu, aicināja atcerēties par to, cik trauslas ir cilvēcīgās un emocionālās saites starp cilvēkiem un cik svarīgi tās saglabāt esošajā situācijā.

Žūrija piešķīra ar īpašo balvu režisora Renato Boraijo Serano filmai "Ivannas dzīve", kā arī trīs žūrijas atzinības balvas. Tās saņēma filma "Beyond the White", režisors Jevgeņijs Kalačikins, Vācija, par kameras darbu un divu Baltkrievijā dzimušu, bet šobrīd emigrācijā dzīvojošu režisoru darbu. Par režisores Sašas Kulakas filmu "Māra" žūrijas vērtējums bija vienprātīgs, ka to nav iespējams skatīties bez asarām acīs. Savukārt režisora Andreja Kutsilas filma "Kad ziedi neklusē" saņēma balvu par izcilu Baltkrievijas sieviešu cīņas atspoguļojumu.