Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 7055 jauni inficēšanās gadījumi

Pēdējās diennakts laikā veikti 16 185 Covid-19 izmeklējumi. Reģistrēti 7055 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 2459 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 4596 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par 13 mirušajiem (viens cilvēks 50-59 gadu vecumā, trīs 60-69 gadu vecumā, pieci 70-79 gadu vecumā, trīs 80-89 gadu vecumā, viens 90-99 gadu vecumā) no tiem 7 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 6 vakcinēti.

Jau ziņots, ka 8. martā Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits samazinājies no 1161 līdz 1077, bet no slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikts 486 saslimušajiem, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija. Kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēti 133 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 196.