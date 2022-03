Latvijā ievestā benzīna apmērs pērn saruka par 10,8%

No Lietuvas 2021.gadā Latvijā ieveda kopumā 138,332 miljonus litru benzīna, kas ir 62,9% (gadu iepriekš - 67,2%) no kopējā importētā benzīna apmēra. No Somijas pērn Latvijā ieveda 71,676 miljonus litru benzīna, kas ir 32,6% no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Igaunijas - 10,048 miljonus litru, kas ir 4,6% no kopējā importētā benzīna apmēra.