Princis Viljams: man bija jāizvēlas pareizie vārdi, lai ar bērniem runātu par kara šausmām Ukrainā

39 gadus vecais princis Viljams sacīja, ka briti ir daudz vairāk pieraduši redzēt konfliktus Āfrikā un Āzijā. "Ir ļoti neierasti to redzēt Eiropā. Mēs visi esam par jums," prinča vārdus citē Dailymail.co.uk.

Kembridžas hercogi piedāvā palīdzību no sava labdarības fonda bērniem un jauniešiem, kuri cieš no garīgās veselības problēmām un kara traumām, un teica, ka viņu pašu bērni princis Džordžs un princese Šarlote arī ir ietekmējušies no šīs traģēdijas Austrumeiropā.