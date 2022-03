Aldis Laviņš ievēlēts par Satversmes tiesas priekšsēdētāju

Iepriekš ST priekšsēdētāja vēlēšanas bija rīkojusi divas reizes, bet abas reizes nenoslēdzās ar priekšsēdētaja ievēlēšanu, jo neviens no izvirzītajiem kandidātiem nespēja gūt vairākuma atbalstu. Vispirms 24.februārī amatam tika izvirzīti ST tiesneši Daiga Rezevska un Gunārs Kusiņš, bet 3.martā - Rezevska un Jānis Neimanis, taču abas balsošanas kārtas beidzās bez rezultāta.

ST priekšsēdētāju uz trim gadiem no sava vidus ievēlē ST tiesneši, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu.

Atbilstoši ST likumam, ja izvirzīti vairāki tiesas priekšsēdētāja amata kandidāti un pirmajā vēlēšanu kārtā neviens no viņiem neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, par visiem kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad neviens netiek ievēlēts, vēlēšanas turpina, katrā turpmākajā vēlēšanu kārtā izslēdzot to kandidātu, kurš iepriekšējā kārtā ieguvis vismazāk balsu, - tik ilgi, līdz viens no kandidātiem iegūst nepieciešamo balsu skaitu.