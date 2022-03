"Lūdzu, nākamais!" - jauns ārstu romāns

Lasītājs tiek ierauts patiešām intriģējošā notikumu un personāžu kaleidoskopā. Ēlina nesaudzē ne sevi, ne citus. Tikpat krāšņi, kā par savām muļķīgākajām izdarībām, viņa stāsta arī par pacientiem un viņu vājībām. Autorei ir brīnišķīga, lai gan stipri melna humora izjūta, un viņas atklātība vienlaikus gan veldzē, gan liek sarauties - ja kāds no raksturojumiem skar tiešāk. Uz ko balstās laulības dzīve, kad paši vēl jauni, bet bērni izauguši? Kas notiek, kad labvēlīgās, bet neapšaubāmi rutinētās attiecībās parādās trešais, turklāt tāds, kas liek sajusties tā, it kā pēkšņi atkal būtu divdesmit? Pusmiljonu vērta māja pret sajušanos jaunai: vai kāds nopietni mēdz apdomāt šādu pretnostatījumu? Jā, un tad vēl tie pacienti… viņi grib dabūt visu, kas pienākas! Norīkojumus pie speciālistiem, īpašus izmeklējumus, sirsnīgu un ieinteresētu ārsti, kas izpalīdz, nevis uzmācas ar nelūgtiem (kaut arī noderīgiem un iedarbīgiem) padomiem. Īstas un iedomātas slimības, liekais svars, neaudzināti bērni, klaja nekaunība un pavisam reālas sāpes un ciešanas: pacienti gādā, lai vismaz Ēlinas profesionālo dzīvi nekad neskartu rutīna. Ēlina cenšas būt laba, bet ir brīži, kad vienīgi slepenas sarunas ar kabinetā novietoto plastmasas skeletu Tūri notur ārsti rāmī, ļaujot izlādēties.

Nīna Like ir iemīļota un godalgota norvēģu rakstniece. Romāns "Lūdzu, nākamais!" ir autores ceturtā grāmata, kas tulkota jau 18 valodās, un par to Nīna Like saņēmusi norvēģu grāmatnieku prestižo Brāges balvu.