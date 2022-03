Skatīšanās uz ēdiena fotogrāfijām ēšanu padara nebaudāmāku

Lielai daļai no mums patīk ar sava pagatavotā vai restorānā pasūtītā ēdiena fotogrāfijām pirms ēšanas padalīties sociālajos tīklos. Līdz ar to, piemēram, tādu sociālo tīklu kā “Instagram” atvēršana ir kā ieiešana kāda restorāna mājaslapā. Bet nu gan ir laiks to visu izbeigt, jo pētnieki atklājuši, ka ēdiena attēlu vērošana var padarīt tavu nākamo maltīti nebaudāmāku.