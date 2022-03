Golubeva par 16. martu un 9. maiju: militāru agresiju slavinoša manifestācija noteikti nebūtu pieļaujama

"Manuprāt, nevajadzētu to ļaut pārvērst par etniskās polarizācijas pasākumu," piebilda ministre.

16.martā biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" Limbažu nodaļa organizēs gājienu no Rīgas Sv.Jāņa baznīcas līdz Brīvības piemineklim. Gājiens paredzēts no plkst.11 līdz 13, un ar to paredzēts pieminēt latviešu leģionārus. Plānots, ka pasākumā piedalīsies ap 100 cilvēku. Savu pasākumu šajā dienā Vecrīgā pieteikusi arī organizācija, kas sevi dēvē par "Latvijas antinacistisko komiteju".