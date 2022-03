Donbasa bērni un nepateicīgie ukraiņu bēgļi – vienādie vēstījumi rada aizdomas par kampaņu

TikTok ir īpaši jauniešu vidū populāra platforma, kuru pērn Krievijā lietoja gandrīz 37 miljoni cilvēku. No tiem 12 miljoni katru dienu. Pēc tam, kad Krievija uzbruka Ukrainai, lietotāji norādīja uz vairākiem blogeriem, kas ierunājuši pilnīgi vienādus vai ļoti līdzīgus tekstus, attaisnojot karu. Tie lielākoties ir jaunieši, kas ikdienā publicē pašuzņemtus mūzikas klipus un jokus, bet tagad stāsta, ka 2015.gadā Doneckā izveidoja Eņģeļu aleju par piemiņu Donbasā bojāgājušajiem bērniem un Krievija grib pārtraukt astoņus gadus tur ilgušo genocīdu. “Visi pēkšņi nolēma aizmirst to, kas Donbasā notiek jau astoņus gadus. Iet bojā civiliedzīvotāji un bērni,” skan viens no viņu ierunātajiem teikumiem. Šiem videoklipiem pievienota viena un tā pati mirkļbirka #давайзамир. Pēc tam, kad citi TikTok blogeri viņiem bija norādījuši, ka teksti sakrīt un liecina par apmaksātiem ierakstiem, daļa video pazuda, novēroja Re:Check.

It kā Ukrainas atbildība par astoņus gadus ilgušo karadarbību Austrumukrainā un tūkstošiem nogalināto iedzīvotāju ir viens no galvenajiem Kremļa dezinformācijas naratīviem kara attaisnošanā. Par to, kapēc tas ir maldinošs un faktos nebalstīts, Re:Check rakstīja šeit. Tas, ka teksti ir vienādi un saskan ar šo Kremļa dezinformācijas naratīvu, liecina, ka tā varētu būt apmaksāta kampaņa, Re:Check saka Digitālās vides izmeklētāja no Atlantic Council DFRlab Nika Aleksejeva. Aizdomas pastiprina iepriekš izskanējušās ziņas par līdzīgiem gadījumiem.

2021.gada janvārī Krievijas medijos parādījās ziņas, ka TikTok blogeriem piedāvāta nauda par to, ka viņi aicina vienaudžus jauniešus neiet uz akcijām opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atbalstam. Vairākas šādas uzrunas arvien redzamas TikTok platformā tāpat kā citu blogeru video, kuros viņi rāda saņemto piedāvājumu un stāsta, kā atteikušies to darīt.

Savukārt 2021.gada maijā britu The Guardian rakstīja (šeit), ka populāriem Vācijas un Francijas blogeriem ar Krieviju saistīta aģentūra piedāvājusi par maksu izplatīt melus par Pfizer/BioNTech vakcīnu – it kā tiekot slēpts, ka tā izraisījusi daudzu cilvēku nāvi. Re:Check 2021.gada sākumā rakstīja, ka Krievijas varas medijos bija izvērsta plaša dezinformācijas kampaņa šīs vakcīnas nomelnošanai.

Bēgļi, kas nespējot novērtēt piedāvāto

TikTok lietotāji arī vērsuši uzmanību uz kādu citu aizdomīgi bieži un līdzīgi izskanējušu vēstījumu šajā platformā. Proti, citās valstīs it kā dzīvojoši ukraiņi stāsta par saviem tautiešiem, kuri ieradušies no Ukrainas un noniecinot patvēruma valstīs piedāvātos apstākļus. Re:Check TikTok atrada vairākus šādus video no Moldovas, Polijas un Vācijas. Tajos izceltas divas galvenās lietas – bēgļi izsakot neapmierinātību ar šauriem un slikti iekārtotiem mitekļiem un prasot, lai ar viņiem runā tikai ukrainiski. Vēl vairākus šādus video iesūtīja Re:Baltica lasītāji. Daļa no tiem tiek pārpublicēta un gūst popularitāti arī Facebook. Par šādiem video, kas vairumā parādījušies Moldovā, ziņoja arī Moldovas medijs NewsMaker (šeit).

Lai gan arī šajā gadījumā nav pierādījumu par organizētu vai pat apmaksātu kampaņu, jāpievērš uzmanība diviem aspektiem. Pirmkārt, nevienā no video netiek minēti nekādi pierādījumi – ne vārdi, ne konkrētas vietas vai citi apstākļi.

FOTO: Ekrānšāviņš no RIA Novosti interneta vietnes.

Otrkārt, TikTok video bez pierādījumiem pausto jau kā faktu tālāk izplata Krievijas valsts mediji. Piemēram, Krievijas ziņu aģentūra Ria Novosti publicēja ziņu ar nosaukumu “Dažādu valstu iedzīvotājus izbrīnījusi ukraiņu bēgļu uzvedība”, to savukārt dažādās platformās pārpublicējuši vairāki citi mediji.