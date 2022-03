Koronavīruss Latvijā: reģistrēti 6216 jauni inficēšanās gadījumi

SPKC informē, ka pagājušajā diennaktī veikti 15 574 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 6216 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 2128 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 4088 vakcinēti.

Saņemti ziņojumi par 14 mirušajiem (viens cilvēks 60-69 gadu vecumā, trīs 70-79 gadu vecumā, astoņi 80-89 gadu vecumā, divi 90-99 gadu vecumā) no tiem 10 nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, 4 vakcinēti.

ECDC aplēses par situāciju divās iepriekšējās nedēļās no 21.februāra līdz 6.martam liecina, ka Latvijā mirstība ar diagnosticētu Covid-19 bija 127,4 gadījumi uz vienu miljonu iedzīvotāju.

Kā informēja Nacionālais veselības dienests, 9. martā Latvijas slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 1077 līdz 1090, kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēts 161 Covid-19 pacients, bet no slimnīcām izrakstīti 128. No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikts 494 saslimušajiem.