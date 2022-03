Ķīpsalas grāmatu izstādē prezentēs Aivara Hermaņa 50 dziesmu grāmatu

Izdevumā apkopoti 50 skaņdarbi, kuru izpildītāju vārdi runā paši par sevi – Igo , Ieva Akuratere , "Remix", "Putnu balle", Žoržs Siksna, "Tip Top", Normunds Rutulis, Ojārs Grinbergs, "Dzeguzīte" un citi. Nošu krājums daudziem varētu būt īsts atklājums un daudziem arī pilnībā no jauna apgūstams repertuārs. Aivars savām dziesmām izvēlējies labu dzeju un uzticamus līdzautorus un tie ir jau pieminētie Igo un Ieva Akuratere, kā arī dzejnieki Linards Tauns, Māra Zālīte , Vizma Belševica, Aspazija, Viks un citi. Pazīstamākās ir dziesmas no savulaik par erotiskāko un jutekliskāko latviešu mūzikas albumu atzītais Ievas un Igo kopdarbs “Klusums starp mums” ar tādām dziesmām kā "Ar tevi", "Čuksti uzmodināja pilsētu" un "Par klusumu".

Grāmatā iekļauts arī muzikoloģes Daigas Mazvērsītes biogrāfisks apraksts par Aivara radošo dzīvi: "…Ar mūziku, proti, ģitāras spēlēšanu, Aivars Hermanis maizi sāka pelnīt jau septiņpadsmit gadu vecumā – mācījās Liepājas mūzikas vidusskolas dienas nodaļā un vakaros spēlēja dzimtās Liepājas krogos. Tolaik viņš ģitārspēlei veltīja astoņas, pat desmit vai divpadsmit ģitārspēles stundas dienā, un kāds tur brīnums, ka pa vidu citu autoru skaņdarbiem pavīdēja paša radītas melodijas. Sākumā, protams, instrumentālā mūzika, un, lai nu ko, bet dzeju Aivars nav sacerējis, tāpēc dziesmām iedvesmu meklēja avīzēs un grāmatās. Arī tagad Aivars no rīta nereti rokās kā pirmo ņem grāmatu, ne tā kā jaunībā, kad bija jāmetas ar galvu iekšā versmainajā mūzikas mutulī – jau skolā spēlēts ansamblī Senči, uz savu grupu, pirmajiem Līviem, aicināja Juris Pavītols. Spēlējot visdažādāko repertuāru, pakāpeniski veidojās individuālais spēles stils, ietekmējoties no džeza, blūza, arī smagā roka, kas gan mazāk izpaudies Aivara sacerētajās dziesmās. Kopā to ir ap simts, no kurām dažas radītas arī teātra izrādēm, radio iestudējumiem…."