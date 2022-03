Krievijas pusē Ukrainā varētu cīnīties 16 000 kaujinieku no Tuvajiem Austrumiem

Krievijas Drošības padomes pastāvīgo locekļu sanāksmē aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu apgalvoja, ka vairāk nekā 16 000 cilvēku no Tuvajiem Austrumiem, pieteikušies palīdzēt Krievijai karot Ukrainā.

"Mēs saņemam milzīgu skaitu pieteikumu no dažāda veida brīvprātīgajiem no dažādām valstīm, kuri gribētu atbraukt uz Luganskas un Doņeckas tautas republikām, lai piedalītos tajā, kā viņi uzskata, atbrīvošanas kustībā. Vislielākais skaits ir no Tuvo Austrumu valstīm, jau vairāk nekā 16 tūkstoši pieteikumu," sacīja Šoigu.