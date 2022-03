Blūzroka duets "The Black Keys" izziņo jaunu plati

Albuma tapšanā piedalījušies paši grupas dalībnieki Dens Auerbahs (Dan Auerbach) un Patriks Karnijs (Patrick Carney), kā arī pieaicinātie viesi Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) un Angelo Petraglia (Kings of Leon).

"Dropout Boogie" tiks izdots vienu dienu pirms grupas pirmā albuma "The Big Come Up" divdesmitās gadadienas. Jauno albumu jau tagad var iepriekšpasūtināt un arīdzan pieteikties vinilam, ekskluzīvi grupas mājaslapā.