Teksta tiešraide ⟩ Izlūkdienests: Krievijas vadībā uz kara turpināšanu uzstāj tikai Putins un Šoigu; iznīcināta Vasiļkivas aviācijas bāze

Dead bodies are placed into a mass grave on the outskirts of Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022, as people cannot bury their dead because of the heavy shelling by Russian forces. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) FOTO: Evgeniy Maloletka