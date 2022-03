Piektdien no Covid-19 miruši 23 cilvēki

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 2308 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 4217 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 14 444 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 45,2% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties - no 5235,7 līdz 5046 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 2286,6 līdz 2221,7.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, astoņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet četri vecumā no 90 līdz 99 gadiem.