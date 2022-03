Vēstnieks: Ukrainas sabiedrībā nostiprinās apņēmība cīnīties

"Krievijas armija ir nopietni iestrēgusi Ukrainā. Turklāt Ukrainā brīvi cirkulē informācija, brīvi darbojas masu mediji un sabiedrība ir labi informēta par to, ka visa civilizētā pasaule ir Ukrainas pusē un atbalsta Ukraiņu tautas cīņu pret iebrucējiem, kā arī cenšas dažādiem līdzekļiem palīdzēt Ukrainai. Ciktāl tas skar Ukrainas sabiedrību - Krievija ir viennozīmīgi zaudējusi arī informācijas karu," pauda Kļava.

Jautāts, vai ir plānots vēl kāds Latvijas valstspiederīgo evakuācijas reiss, Kļava atzīmēja, ka līdz šim ar četriem autobusiem no Ukrainas uz Latviju ir evakuēta 261 persona. Pagaidām nākamais evakuācijas reiss netiek plānots, tomēr situācija tiek izvērtēta - ja būs lielāks skaits cilvēku, tad nav izslēgts, ka tāds reiss būs jāorganizē, bet lēmumu par to pieņems Rīgā. Pēc vēstnieka paustā, patlaban satiksme pāri Ukrainas rietumu un dienvidu robežām notiek netraucēti un cilvēki var izbraukt individuālā kārtā.

Runājot par to, cik koordinēta ir palīdzības sniegšana no Latvijas organizācijām, pašvaldībām un iedzīvotājiem, Kļava skaidroja, ka palīdzība nāk no dažādām pusēm - nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām. Ukrainas pusē ir nozīmētas kontaktpersonas un koordinatori palīdzības saņemšanai. Vēstnieks uzsvēra, ka tas mehānisms darbojas.